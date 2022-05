Claudio Lippi | “Silvio Berlusconi? Lo supplicai di non entrare in politica Ho pagato cara la scelta di lasciare Buona Domenica | da allora non lavoro più in tv”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Ho rifiutato L’isola dei famosi e il Grande Fratello. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere diin quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso“. È uninsolitamente intimo e anche un tantino amareggiato quello che si racconta al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera senza filtri, tra aneddoti e retroscena inediti. Come quello su Mike Bongiorno: “Una volta l’ho visto fare una scenata orribile ad Antonella Elia, la quale aveva osato dire qualcosa a proposito delladi indossare una pelliccia, sponsor del programma. ...