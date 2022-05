Claudia Gerini è la testimonial della nuova stagione di Stranger Things (Di venerdì 27 maggio 2022) Da “O famo strano” a “O famo Stranger”, così l’attrice Claudia Gerini promuove sui canali social Netflix, la quarta stagione di Stranger Things, il serial scritto e diretto dai Duffer Brothers. Claudia Gerini ironica come testimonial per Stranger Things: “A Iva’, per le nozze d’argento me devi porta’ a Hawkins” Nel video l’interprete torna nuovamente nei panni di Jessica, protagonista di Viaggi di Nozze, mentre telefona al suo Ivano (nel film Carlo Verdone) direttamente da Fontana di Trevi. Alle sue spalle un cartellone con la scritta “O famo Stranger” a sottolineare un connubio tra il cult della commedia italiana ed il prodotto sci-fi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Da “O famo strano” a “O famo”, così l’attricepromuove sui canali social Netflix, la quartadi, il serial scritto e diretto dai Duffer Brothers.ironica comeper: “A Iva’, per le nozze d’argento me devi porta’ a Hawkins” Nel video l’interprete tornamente nei panni di Jessica, protagonista di Viaggi di Nozze, mentre telefona al suo Ivano (nel film Carlo Verdone) direttamente da Fontana di Trevi. Alle sue spalle un cartellone con la scritta “O famo” a sottolineare un connubio tra il cultcommedia italiana ed il prodotto sci-fi ...

