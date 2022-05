Classifica musica italiana maggio 2022: la top 10 del mese (Di venerdì 27 maggio 2022) In vetta alla quinta Classifica 2022 dedicata alla musica italiana ci sono i Maneskin. Sul podio anche Francesco Renga e Biagio Antonacci MILANO – Anche a maggio ci svaghiamo grazie alla top 10 della musica italiana targata L’Opinionista, la quinta del 2022. In vetta questo mese troviamo il nuovo singolo dei Maneskin, “Supermodel”, con il quale Damiano e soci fanno ancora una volta centro, regalandoci un brano vivace, grintoso e ritmato. L’ascesa della band romana, dopo un grandissimo 2021, continua dunque inarrestabile anche nel 2022. In seconda posizione si piazza Francesco Renga con ‘Mille errori’, una ballad nel classico stile dell’ex Timoria che, dopo la prestazione poco convincente del penultimo Festival di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) In vetta alla quintadedicata allaci sono i Maneskin. Sul podio anche Francesco Renga e Biagio Antonacci MILANO – Anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la quinta del. In vetta questotroviamo il nuovo singolo dei Maneskin, “Supermodel”, con il quale Damiano e soci fanno ancora una volta centro, regalandoci un brano vivace, grintoso e ritmato. L’ascesa della band romana, dopo un grandissimo 2021, continua dunque inarrestabile anche nel. In seconda posizione si piazza Francesco Renga con ‘Mille errori’, una ballad nel classico stile dell’ex Timoria che, dopo la prestazione poco convincente del penultimo Festival di ...

