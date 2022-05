Città Metropolitana Roma incontra delegazione latino-americana Fundacion Lideres Globales

(Di venerdì 27 maggio 2022)– Il Vice Sindaco delladiPierluigi Sanna hato questa mattina a Palazzo Valentini ladella, composta da Sindaci, governatori locali e delegati istituzionali dell’Ecuador, El Salvador, Guatemala e Panama. La Fondazione ha come scopo la creazione di una rete di collegamento tra diversi governi locali, sia nelle Americhe che in Europa, per incentivare un rapporto fraterno di condivisione culturale, storica e politica. “A nome del Sindaco Gualtieri abbiamo avviato oggi un’interlocuzione importante per i rapporti diplomatici con l’estero e per dare avvio a un percorso di scambio e conoscenza che può portare ...

Advertising

marco_dori : la Riviera del Brenta è stata una terra di mafie, anche se si fatica a pensarlo. Quest’amministrazione tiene a temi… - gianni20181 : RT @UCSCEI: Il card. Gualtiero Bassetti ha presentato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Perugia-Città dell… - reggiotv : La Città Metropolitana di Reggio Calabria al centro del dibattito sanitario nazionale. Grazie all’impegno profuso… - IlRisvPopolare : 50 NUOVE ASSUNZIONI PER LA CITTÀ METROPOLITANA La Città metropolitana di Torino ha pubblicato un bando per l'assun… - DanieleEmilian4 : RT @UCSCEI: Il card. Gualtiero Bassetti ha presentato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Perugia-Città dell… -

Città Metropolitana di Torino...

...il Comandante della Polizia, l'Assessore comunale al ramo e il Comandante della Polizia Municipale. 'In tale sede, partendo dalla discussione dalle problematiche più tangibili in, ...... la questione occupazionale - evidenzia l'esponente della FederazionePD - assume un valore ed un rilievo centrali per la nostra, in particolare in questo delicato momento storico. “Viabilità, Comuni in linea”: lunedì 30 maggio Fiano, Salassa e San Giusto