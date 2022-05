Cio: Malagò, 'il 16 settembre Bach in Italia, riceverà collare d'oro' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il 16 settembre il presidente del Cio Thomas Bach sarà in Italia e gli sarà consegnato il collare d'Oro". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa post Giunta. Bach a causa di guasto all'aereo il 20 dicembre non aveva potuto essere presente alla cerimonia dei Collari d'Oro 2021. "Se Daghi non dovesse andare all'Onu ci sarà anche un incontro tra il premier e Bach. Il presidente del Cio poi andrà nel fine settimana ai Pratoni del Vivaro per i mondiali di completo", ha aggiunto Malagò. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il 16il presidente del Cio Thomassarà ine gli sarà consegnato ild'Oro". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni, nella conferenza stampa post Giunta.a causa di guasto all'aereo il 20 dicembre non aveva potuto essere presente alla cerimonia dei Collari d'Oro 2021. "Se Daghi non dovesse andare all'Onu ci sarà anche un incontro tra il premier e. Il presidente del Cio poi andrà nel fine settimana ai Pratoni del Vivaro per i mondiali di completo", ha aggiunto

