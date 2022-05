Cinque nuovi preti per la nostra Diocesi. «Questi giovani sono un grande regalo» (Di venerdì 27 maggio 2022) La celebrazione Sabato in Cattedrale protagonisti don Carlo Agazzi, don Mario Carrara, don Adrea Cuni Berzi, don Mario Pezzotta e don Taddeo Rovaris. Il rettore don Bergamelli: «Né battitori liberi, né rematori solitari» Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 27 maggio 2022) La celebrazione Sabato in Cattedrale protagonisti don Carlo Agazzi, don Mario Carrara, don Adrea Cuni Berzi, don Mario Pezzotta e don Taddeo Rovaris. Il rettore don Bergamelli: «Né battitori liberi, né rematori solitari»

Advertising

webecodibergamo : Cinque nuovi preti per la nostra Diocesi. «Questi giovani sono un grande regalo» - assisinews : Intanto arrivano i nuovi taser: tra i commissariati scelti per l'Umbria, anche quello della città serafica - megamodo : Insieme alla sua community mondiale, BMW M GmbH celebra in queste settimane e mesi i primi cinque decenni della sua… - CorriereRomagna : Imola, in arrivo 2,7 milioni per cinque nuovi cantieri - - infoitinterno : Covid, nell'Isola 913 nuovi casi: ancora cinque vittime - sardiniapost -