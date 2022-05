Cimeli in mostra nel nuovo stadio Filadelfia. E il cuore Toro batte forte (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Di successi e soddisfazioni calcistiche non si vede l'ombra ormai da decenni. Eppure, al Torino, basta ben poco per infiammare l'ambiente e regalare entusiasmo al tifoso granata ormai disilluso. È sufficiente, ad esempio, esporre per una giornata alcuni Cimeli appartenuti al Grande Torino, come le Coppe di quattro dei cinque scudetti vinti consecutivamente e il piatto d'argento, trovato intatto tra i rottami di Superga, dono del Benfica in occasione della gara amichevole a Lisbona del 3 maggio 1949. L'occasione per mostrare al pubblico queste chicche che sanno di storia e di leggenda (l'ultima volta era successo nel 2006 in occasione del centenario dalla fondazione del club granata) è stata una mostra fotografica curata da Cinzia Botto delle Biblioteche Civiche Torinesi che, a cinque anni dall'inaugurazione del ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Di successi e soddisfazioni calcistiche non si vede l'ombra ormai da decenni. Eppure, al Torino, basta ben poco per infiammare l'ambiente e regalare entusiasmo al tifoso granata ormai disilluso. È sufficiente, ad esempio, esporre per una giornata alcuniappartenuti al Grande Torino, come le Coppe di quattro dei cinque scudetti vinti consecutivamente e il piatto d'argento, trovato intatto tra i rottami di Superga, dono del Benfica in occasione della gara amichevole a Lisbona del 3 maggio 1949. L'occasione perre al pubblico queste chicche che sanno di storia e di leggenda (l'ultima volta era successo nel 2006 in occasione del centenario dalla fondazione del club granata) è stata unafotografica curata da Cinzia Botto delle Biblioteche Civiche Torinesi che, a cinque anni dall'inaugurazione del ...

