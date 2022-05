“Ci vediamo domani”. Cira, 26 anni, muore prima di riabbracciare l’amica: paese sotto choc (Di venerdì 27 maggio 2022) Cira Corsiero muore malore improvviso a 26 anni. Fatale, sembra, un infarto. sotto choc la comunità di Maddaloni, centro del Casertano. Figlia di una famiglia molto devota e religiosa era attiva nella comunità, presso la Chiesa di Sant’Antonio. Tanti i ricordi in queste ore tra cui quelli di un’amica. “Ieri ti ho vista per l’ultima volta ci siamo scambiate le nostre ultime parole “ci vediamo domani” sei stata sempre una ragazza sempre disponibile per tutti avevi sempre un sorriso sulle labbra… Oggi mi si è spezzato il cuore dopo aver sentito questa bruttissima notizia”. “Oggi l’associazione A.N.A.V.O perde una splendida volontaria, a nome degli amministratori, volontari, mamme e bambini si stringono al dolore che ha colpito alla famiglia corsiero per la perdita ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)Corsieromalore improvviso a 26. Fatale, sembra, un infarto.la comunità di Maddaloni, centro del Casertano. Figlia di una famiglia molto devota e religiosa era attiva nella comunità, presso la Chiesa di Sant’Antonio. Tanti i ricordi in queste ore tra cui quelli di un’amica. “Ieri ti ho vista per l’ultima volta ci siamo scambiate le nostre ultime parole “ci” sei stata sempre una ragazza sempre disponibile per tutti avevi sempre un sorriso sulle labbra… Oggi mi si è spezzato il cuore dopo aver sentito questa bruttissima notizia”. “Oggi l’associazione A.N.A.V.O perde una splendida volontaria, a nome degli amministratori, volontari, mamme e bambini si stringono al dolore che ha colpito alla famiglia corsiero per la perdita ...

