"Chi mi ha salvata". La drammatica testimonianza della moglie di Calenda: commuove tutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Un ragazzo di 20 anni ha salvato Violante Guidotti Bentivoglio, la moglie del leader di Azione Carlo Calenda. "Nel mio cuore ci sono mio marito, i miei figli e il mio donatore. Il mio donatore è il mio angelo custode", rivela la donna, intervenuta al convegno dedicato al trentesimo anniversario dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) in cui ha ripercorso la sua storia di malata oncologica che comincia nell'agosto del 2017, quando riceve una doppia diagnosi di leucemia e tumore al seno. "Sono stata curata e sono andata in remissione, ma dopo 6-7 mesi ho avuto una recidiva della leucemia e sono stata costretta a sottopormi a un trapianto di midollo osseo". Nel dramma, quello della Guidotti Bentivoglio può essere considerato un caso fortunato: in un paio di settimane è stato infatti identificato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Un ragazzo di 20 anni ha salvato Violante Guidotti Bentivoglio, ladel leader di Azione Carlo. "Nel mio cuore ci sono mio marito, i miei figli e il mio donatore. Il mio donatore è il mio angelo custode", rivela la donna, intervenuta al convegno dedicato al trentesimo anniversario dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) in cui ha ripercorso la sua storia di malata oncologica che comincia nell'agosto del 2017, quando riceve una doppia diagnosi di leucemia e tumore al seno. "Sono stata curata e sono andata in remissione, ma dopo 6-7 mesi ho avuto una recidivaleucemia e sono stata costretta a sottopormi a un trapianto di midollo osseo". Nel dramma, quelloGuidotti Bentivoglio può essere considerato un caso fortunato: in un paio di settimane è stato infatti identificato un ...

