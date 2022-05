Chi è Greg Abbott, il governatore repubblicano del Texas (Di venerdì 27 maggio 2022) Greg Abbott, governatore repubblicano del Texas, è sotto accusa. Dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, nella quale sono rimasti uccisi 19 bambini e due adulti per mano del diciottenne Salvador Ramos, molti accusano la leadership Gop – e quindi il governatore – di non fare nulla per limitare la diffusione e il possesso InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022)del, è sotto accusa. Dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, nella quale sono rimasti uccisi 19 bambini e due adulti per mano del diciottenne Salvador Ramos, molti accusano la leadership Gop – e quindi il– di non fare nulla per limitare la diffusione e il possesso InsideOver.

