Chelsea, nuovo intoppo per Koundé (Di venerdì 27 maggio 2022) Il grande obiettivo di mercato del Chelsea, Jules Kounde, da un anno a questa parte, continua a rimanere un miraggio per i Blues. Il nazionale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Il grande obiettivo di mercato del, Jules Kounde, da un anno a questa parte, continua a rimanere un miraggio per i Blues. Il nazionale...

Advertising

sportli26181512 : Chelsea, nuovo intoppo per Koundé: Il grande obiettivo di mercato del Chelsea, Jules Kounde, da un anno a questa pa… - VHolywat : @furgeTX @elliott_il @RBonvecchi ... i due campioni non costavano mica 30 milioni l'anno a bilancio...poi, può ess… - Zelgadis265 : @marifcinter premetto che ci credo ben poco anche perchè la posizione del Chelsea al momento è tutta da vedere, pri… - nicola_sellitti : RT @fortuneitalia: Ecco le notizie della newsletter di questa settimana: - La riconferma di Tedros e il modello economico dell'Oms - Il vo… - Mentegatto1 : @Dottor_Strowman Per me sta facendo scena col Chelsea usando l'Inter, di nuovo. Usa una pista impossibile o per ave… -