Checco Zalone | tour 2022 | Amore+ Iva annunciato con il nuovo video pubblicato sui social

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 maggio 2022): l’artista e comico pugliese torna in giro per l’Italia con unspettacolo a distanza di 11 anni dall’ultimo. Durerà un intero anno e toccherà le principali città italiane.Ivahail suo“Amore + Iva”. A 11 anni dall’ultimo( Resto Umile World), l’artista è pronto a girare l’Italia con il suospettacolo. Ildel comico pugliese inizierà da Firenze, il prossimo 8 novembre, per poi proseguire nel periodo natalizio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi dal 20 dicembre al 22 ...