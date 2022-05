Champions League | sarà il francese Clément Turpin ad arbitrare la finale

(Di venerdì 27 maggio 2022) il 39nnearbitrerà la sua primadi, coadiuvato in sala VAR dagli italiani Irrati e Meliarbitrerà la prossimaditra Liverpool e Real Madrid. 39 anni, l’arbitro, internazionale dal 2010,alla sua primadi, dopo essere stato quarto uomo nel 2018. Ad assisterlo una terna tutta, Nicolas Danos, Cyril Gringore come assistenti e Benoît Bastien come quarto uomo. In sala VAR come assistenti presenti gli italiani Irrati e Meli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Europa League ? Champions League ? Conference League ? Mourinho completa il suo Triplete europeo, il primo allenat… - angelomangiante : #Zaniolo (22 anni, 327 giorni) è il più giovane giocatore italiano a segnare in una finale di una grande competizio… - OptaPaolo : 2 – José Mourinho è il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni… - Frances74964326 : Ma il Liverpool e il Real Madrid lo sanno che la Champions League vale di meno che la conferenza League - LucaNardo97 : RT @DiMarzio: #UCL | Domani la finale dell'edizione 2021/2022, ma intanto iniziano a delinearsi le fasce per quella della prossima stagione… -

Sky Sport

il 39nne Turpin arbitrerà la sua prima finale di, coadiuvato in sala VAR dagli italiani Irrati e Meli Clément Turpin arbitrerà la prossima finale ditra Liverpool e Real Madrid. 39 anni, l'arbitro francese, ...Rassegna stampa di venerdì 27 maggio , vigilia della finale di, l'evento europeo più atteso dell'anno. Di fronte Real Madrid e Liverpool in quel di Parigi, città ospitante. E a poche ore dal match che scriverà un'altra pagina di storia del ... Finale Champions, dall'Inter di Mou al Chelsea, chi ha vinto negli ultimi 12 anni Klopp si è affidato quest’anno ad una start-up di neuroscienziati, per cominciare ad allenare anche il cervello e migliorare la tecnica dei calciatori. Con ottimi risultati sulle punizioni ...PARIGI, 27 MAG - Prezzi impazziti per il mercato nero dei biglietti per la finale di Champions League domani sera allo Stade de France, con picchi di 3.000 euro chiesti per la prima categoria e ...