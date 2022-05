Champions | Klopp sfida il Real di Ancelotti | ' Il Liverpool vuole cambiare la storia'

(Di venerdì 27 maggio 2022) PARIGI (Francia) - "Non ho idea di come mi sentirò domani se dovessimo vincere" . Alla vigilia della finalissima diLeague contro ilMadrid di Carlo, il tecnico del...

sportli26181512 : Liverpool-Real Madrid, sfida tra Klopp e Ancelotti: i precedenti prima della finale: Quello di Parigi (in diretta s… - MarzianoAnsioso : RT @Boboj29: Ma domani sera , finale Champions tra Real Madrid -Liverpool , siete pro Ancelotti o pro Klopp ? - Boboj29 : Ma domani sera , finale Champions tra Real Madrid -Liverpool , siete pro Ancelotti o pro Klopp ? - T0cac0caN2 : RT @Eurosport_IT: 'Sono contento che la partita sia qui' ??????? #UCL | #Liverpool | #Klopp - Eurosport_IT : 'Sono contento che la partita sia qui' ??????? #UCL | #Liverpool | #Klopp -

Alla vigilia della finalissima diLeague contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il tecnico del Liverpool Jurgen, in conferenza stampa, afferma che "si può cambiare la storia" , ...Quello di Parigi (in diretta su Sky Sport sabato 28 maggio) sarà l'11° confronto tra Carlo Ancelotti e Jurgen. Il bilancio dei precedenti è in sostanziale equilibrio, con l'allenatore italiano leggermente in vantaggio. Come finirà allo stade de ...Sono orgoglioso di quel che abbiamo fatto, è stato speciale: grandi partite, finali. Vigilia della finale di Champions League anche per il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, arrivato all'atto conclus ...La Juventus lavora alla prossima sessione di calciomercato estiva, ma Klopp le mette i bastoni tra le ruote: pagata la clausola ...