Ceramica | De Lucia | “Decreti attuativi Mise vanificano misure a sostegno del comparto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il supporto aldellaartistica e tradizionale italiana rischia di essere vanificato dall’imperfezione deiemanati dal Ministero dello Sviluppo economico. Al Governo – il nostro collega Gianpaolo Cassese (M5S), presidente dell’Intergruppo per le Città dellaArtistica – ha chiesto che vengano rimosse le criticità contenute neiche danno attuazione allecontenute nella ultima legge di Bilancio, finalizzate a sostenere e valorizzare il settore dellaartistica e di qualità. Iemanati, per come sono formulati, rischiano infatti di depotenziare, se non addirittura vanificare, l’intento che ci eravamo posti di supportare le aziende della ...