Cavani dice addio al Manchester United: «solo gratitudine per i tifosi» (Di venerdì 27 maggio 2022) Le parole di Edinson Cavani con cui chiude la sua avventura al Manchester United: «Ho cercato di dare il meglio di me per questa squadra» Edinson Cavani dice addio al Manchester United con una lunga intervista sui canali ufficiali del club. Always United ??#MUFC @ECavaniOfficial— Manchester United (@ManUtd) May 27, 2022 «Ho sinceramente solo parole di gratitudine per i tifosi del Manchester United. Mi hanno mostrato grande rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Penso che abbiano riconosciuto tutto l’impegno che ho sempre cercato di mettere. Ho cercato di dare il meglio di me ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Le parole di Edinsoncon cui chiude la sua avventura al: «Ho cercato di dare il meglio di me per questa squadra» Edinsonalcon una lunga intervista sui canali ufficiali del club. Always??#MUFC @EOfficial—(@ManUtd) May 27, 2022 «Ho sinceramenteparole diper idel. Mi hanno mostrato grande rispetto fin dal primo momento in cui sono arrivato. Penso che abbiano riconosciuto tutto l’impegno che ho sempre cercato di mettere. Ho cercato di dare il meglio di me ...

Advertising

CalcioNews24 : Cavani dice addio al Manchester United: «solo gratitudine per i tifosi» - LeBombeDiVlad : ???? #ManchesterUnited, #Cavani dice addio ?? Le sue parole di addio #LeBombeDiVlad #LBDV #News - Idonotcombdolls : @DryIce23 Piango questo è quello che dice Cavani al Napoli - C0NNEXIONN : pogba dice si alla juve, perchè cavani non dovrebbe venire a napoli allora? non fa una piega però mi piacerebbe - Daniele91Nap : C'era chi chiamava Di Maria e Benzema vecchi e stava zitto C'era chi sminuiva il ritorno di Cavani e lui stava zitt… -