Advertising

napolista : Casemiro e la vita da mediano: «La gente vede solo gol e assist, io per mestiere spengo incendi» Sul Paìs: “Studio… -

Fiorentina.it

E scenderà in campo per quella che è la partita della. Ora, difficilmente il Real Madrid può ... Lunin; Vazquez, Militao, Vallejo, Fernandez; Camavinga,, Valverde; Asensio, Jovic, Rodrygo.Andrebbero bannati dalla. Il "gestore" ieri sera contro il City sullo 0 - 0 ha tolto Kroos per Rodrygo, sull'1 - 0 per la squadra di Guardiola ha tolto Modric eper Camavinga e Asensio ... Nordin Amrabat: “Sofyan può diventare come Kroos, Kanté o Casemiro. Ama Firenze”