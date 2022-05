Carmen Di Pietro indiavolata: “Cosa urli buffone!”, lo ha fatto imbestialire [VIDEO] (Di venerdì 27 maggio 2022) Lite violentissima all’Isola dei Famosi. Carmen Di Pietro lo ha fatto imbestialire, il naufrago mai visto così. Marco Maccarini e Carmen Di Pietro (Mediasetplay screenshot)Carmen Di Pietro si è scatenata su Playa Rinovada e sono volati urli e insulti da non credere. Vediamo insieme che Cosa è successo nelle ultime ore. Il clima in Honduras è molto teso. Nonostante il cielo sereno, la tempesta è sempre dietro l’angolo e stavolta a provocarla sono stati Carmen Di Pietro e Marco Maccarini. Il nuovo naufrago sta cercando in tutti i modi di rendersi utile e per certi versi si può definire il naufrago perfetto: avventuroso, ingegnoso e a tratti solitario. Carmen Di ... Leggi su specialmag (Di venerdì 27 maggio 2022) Lite violentissima all’Isola dei Famosi.Dilo ha, il naufrago mai visto così. Marco Maccarini eDi(Mediasetplay screenshot)Disi è scatenata su Playa Rinovada e sono volatie insulti da non credere. Vediamo insieme cheè successo nelle ultime ore. Il clima in Honduras è molto teso. Nonostante il cielo sereno, la tempesta è sempre dietro l’angolo e stavolta a provocarla sono statiDie Marco Maccarini. Il nuovo naufrago sta cercando in tutti i modi di rendersi utile e per certi versi si può definire il naufrago perfetto: avventuroso, ingegnoso e a tratti solitario.Di ...

