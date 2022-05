(Di venerdì 27 maggio 2022) "Bisogna godersi tutti i momenti in maglia rosa, anche per questo è venuta qui la mia famiglia a supportarmi". Richardprova a trattenere la tensione di una maglia rosa per niente al sicuro a ...

"Bisogna godersi tutti i momenti in maglia rosa, anche per questo è venuta qui la mia famiglia a supportarmi". Richardprova a trattenere la tensione di una maglia rosa per niente al sicuro a due tappe dal termine del Giro. E rilancia: "Ho molta fiducia, ma guardo già a domani perché sarà una giornata decisiva. Carapaz avvisa Hindley: "Punto a guadagnare prima di domenica..." Ci si avvia alla conclusione del Giro d'Italia 2022. Oggi si terrà la 18ma tappa che, sulla carta, dovrebbe sorridere agli uomini veloci. La stage che parte da Borgo Valsugana e giunge a Treviso di 15 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2022 17.19 A 5'23" Bilbao e Lopez. Ancora non arriva Pozzovivo, che peccato. 17.18 Nibali arriva ora insieme a Lorenzo Fortu ...