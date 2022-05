Caporalato a Roma, sfruttava lavoratori irregolari per gestire B&b e case vacanze in centro (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, dopo una scrupolosa attività di indagine, hanno arrestato in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il c.d. Caporalato, un cittadino della Colombia di 39 anni, il quale, servendosi di una società di facciata, gestiva una rete di lavoratori irregolari stranieri impiegati presso diversi bed and breakfast, case vacanze e affittacamere del centro di Roma come addetti alle pulizie. Nel corso dell’operazione, sono stati identificati 10 lavoratori di origine sudamericana, di cui 4 irregolari sul territorio nazionale, due di essi con nota di rintraccio Shengen. Inoltre, nessun dipendente è risultato regolarmente ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, dopo una scrupolosa attività di indagine, hanno arrestato in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il c.d., un cittadino della Colombia di 39 anni, il quale, servendosi di una società di facciata, gestiva una rete distranieri impiegati presso diversi bed and breakfast,e affittacamere deldicome addetti alle pulizie. Nel corso dell’operazione, sono stati identificati 10di origine sudamericana, di cui 4sul territorio nazionale, due di essi con nota di rintraccio Shengen. Inoltre, nessun dipendente è risultato regolarmente ...

