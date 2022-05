Calciomercato Torino | quasi fatta per il sostituto di Brekalo I dettagli dell’affare

(Di venerdì 27 maggio 2022) Fabrizio Romano, tramite il suo profilo Twitter, ha riportato le news che riguardano un possibile trasferimento di Manor Solomon, giocatore classe 1999 in forza allo Shakhtar Donetsk. Infatti, la trattativa con il Fulham sembra essere sfumata, con ilpronto ad inserirsi visto il buco lasciato danella squadra granata.SolomonViene considerato il giocatore giusto per sostituirlo, bisogna però trovare un accordo tra le parti. Il giocatore israeliano ha offerte da molti club e per questo vuole prendersi del tempo per riflettere. Nell’ultima stagione ha segnato 4 gol in 21 partite, ma è da considerare che il campionato ucraino è stato interrotto a causa della guerra. Giuseppe Carella

