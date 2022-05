Calciomercato Napoli, offerta monstre per Zielinski. Pronto il sostituto (Di venerdì 27 maggio 2022) Il mercato del Napoli è entrato nel vivo nelle ultime ore, ufficializzati l’acquisto di Olivera per la fascia sinistra e il riscatto di Zambo Anguissa e con Deulofeu che diventa una pista sempre più calda col passare del tempo, si pensa anche al mercato in uscita. Infatti, secondo quanto riferisce La Gazzetta Dello Sport, il nome che sembra indirizzato a lasciare i Partenopei è quello di Piotr Zielinski: questa stagione non è stata tra le sue migliori ma rimane comunque un giocatore con mercato. Il Bayern Monaco su tutte è Pronto a muoversi per il trequartista polacco. Calciomercato Napoli BarakNel rinnovo del contratto del 2020 era stata inserita un clausola da 100 milioni di euro, cifra che sarà sicuramente ridiscussa tra De ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 27 maggio 2022) Il mercato delè entrato nel vivo nelle ultime ore, ufficializzati l’acquisto di Olivera per la fascia sinistra e il riscatto di Zambo Anguissa e con Deulofeu che diventa una pista sempre più calda col passare del tempo, si pensa anche al mercato in uscita. Infatti, secondo quanto riferisce La Gazzetta Dello Sport, il nome che sembra indirizzato a lasciare i Partenopei è quello di Piotr: questa stagione non è stata tra le sue migliori ma rimane comunque un giocatore con mercato. Il Bayern Monaco su tutte èa muoversi per il trequartista polacco.BarakNel rinnovo del contratto del 2020 era stata inserita un clausola da 100 milioni di euro, cifra che sarà sicuramente ridiscussa tra De ...

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sscnapoli, manca solo l'annuncio per Mathias #Olivera: dettagli e cifre dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | È ufficiale il riscatto di #Anguissa: l’annuncio del club azzurro - cn1926it : Rinnovo #Koulibaly, non ci sono margini: due possibili scenari per il suo futuro - wilfriedkossi : RT @tuttosport: #Koulibaly non rinnova con il #Napoli: #Juve e #Barcellona tentano il colpo ?? -