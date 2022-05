Calciomercato Napoli | offerta monstre per Zielinski | il sostituto viene dalla Serie A!

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il mercato delè entrato nel vivo nelle ultime ore, ufficializzati l’acquisto di Olivera per la fascia sinistra e il riscatto di Zambo Anguissa e con Deulofeu che diventa una pista sempre più calda col passare del tempo, si pensa anche al mercato in uscita. Infatti, secondo quanto riferisce La Gazzetta Dello Sport, il nome che sembra indirizzato a lasciare i Partenopei è quello di Piotr: questa stagione non è stata tra le sue migliori ma rimane comunque un giocatore con mercato. Il Bayern Monaco su tutte è pronto a muoversi per il trequartista polacco.BarakNel rinnovo del contratto del 2020 era stata inserita un clausola da 100 milioni di euro, cifra che sarà sicuramente ridiscussa tra De Laurentiis e i Bavaresi, ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sscnapoli, manca solo l'annuncio per Mathias #Olivera: dettagli e cifre dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | È ufficiale il riscatto di #Anguissa: l’annuncio del club azzurro - sscalcionapoli1 : Ag. Vergara sul futuro: “Vuole confrontarsi con un calcio diverso, parleremo col Napoli” - Luxgraph : Juve, manca solo De Sciglio: il rinnovo è vicino -

La Gazzetta dello Sport

Per assicurarsi il giocatore, tuttavia, non basterà convincere la società giallorossa a privarsene, bisognerà soprattutto battere la concorrenza del, anch'esso interessato al ragazzo.Sull'esperienza di: 'Sono stato benissimo, vivevamo nella Riviera di Chiaia. Il primo anno abbiamo fatto bene, siamo arrivati secondi, ma la Juve aveva comprato Cristiano Ronaldo. Il difficile ... Il Napoli riscatta Anguissa per 15 milioni. E l'arrivo di Olivera è ufficiale Il punto sugli affari in casa Napoli lo fa La Gazzetta dello Sport. E, nonostante si sia appena “entrati” nella fase di mercato, il club azzurro appare in costante movimento. Oltre alle uscite certe, ...Quando Alex Meret è arrivato a Napoli aveva appena 21 anni ... La costruzione dal basso è l’architrave di questo calcio moderno, diventa la distruzione degli uomini, e quel colombiano esuberante e ...