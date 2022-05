Calciomercato Napoli | Juan Jesus confermato per la prossima stagione

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - anperillo : Potenza allo stato puro, progressione impressionante, gran controllo di palla, bel destro, forte di testa. 20 anni,… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - Luxgraph : Toro, c'è l'offerta per Verdi: la Salernitana ci sta riprovando - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Idasiak, l'agente a @CalcioNapoli24: 'Tenerlo a #Napoli da 3° un assassinio tecnico, ammazzi la crescita di un 20enne. Ho… -

35 anni e 4,5 milioni di ingaggio attualmente , ilriflette proprio su questi due aspetti. Il primo non è un problema troppo grande, perché ha dimostrato di essere ancora in formissima e di ...... molto attivo sul mercato in questi giorni: rinnovo siglato per un azzurroGiorni di grande attività, a campionato appena concluso, per il. Gli azzurri hanno messo a segno diverse operazioni. ...La Serie A di calcio a 5 entra nel momento più caldo, in tutti i sensi, di una stagione 2021-2022 a dir poco intensa. Da domani sera, sabato 28 maggio, si comincia con i playoff scudetto: tutti a cacc ...Il calciomercato in tempo reale 7 giorni su 7 ... Lazio Sarri Conferenza stampa Roma Mourinho Conferenza stampa Atalanta Gasperini Conferenza stampa Napoli Spalletti Conferenza stampa Pirlo Conferenza ...