Calcio, Qualificazioni Europei U21 2023: i convocati dell’Italia di Paolo Nicolato per le ultime tre sfide. Prima chiamata per Zanoli (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ il momento di tornare in scena. Riprende il cammino della Nazionale italiana U21 di Calcio impegnata nelle Qualificazioni degli Europei 2023. Gli azzurrini, al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia (seconda con una partita giocata in più), si stanno preparando per affrontare le ultime tre gare del raggruppamento. L’obiettivo è chiaro: mantenere il Primato che vale il pass diretto per la rassegna continentale. I nostri portacolori dovranno affrontare il 6 giugno il Lussemburgo a Differdange (ore 18, stadio Municipal de la Ville), il 9 giugno a Helsingborg (ore 18, Olimpia Stadium) gli svedesi, mentre lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli (ore 17.30) sarà teatro dell’ultimo match del 14 giugno contro la Repubblica d’Irlanda. Per questi ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ il momento di tornare in scena. Riprende il cammino della Nazionale italiana U21 diimpegnata nelledegli. Gli azzurrini, al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia (seconda con una partita giocata in più), si stanno preparando per affrontare letre gare del raggruppamento. L’obiettivo è chiaro: mantenere ilto che vale il pass diretto per la rassegna continentale. I nostri portacolori dovranno affrontare il 6 giugno il Lussemburgo a Differdange (ore 18, stadio Municipal de la Ville), il 9 giugno a Helsingborg (ore 18, Olimpia Stadium) gli svedesi, mentre lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli (ore 17.30) sarà teatro dell’ultimo match del 14 giugno contro la Repubblica d’Irlanda. Per questi ...

