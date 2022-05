Calcio: Processo plusvalenze, pubblicate le motivazioni della sentenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Sono state pubblicate sul sito della Figc le motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite sul Processo per le plusvalenze. La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, pur confermando la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori, ha evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento normativo sul tema della valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori in conseguenza della diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Sono statesul sitoFigc leCorte Federale d'Appello a Sezioni Unite sulper le. La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, pur confermando la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori, ha evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento normativo sul temavalutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori in conseguenzadiffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato.

