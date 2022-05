Calcio femminile | Sacco | “La Juventus ha portato l’Italia ai vertici della Champions League femminile | ha fatto un grande lavoro”

(Di venerdì 27 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Alessandrodi “Serie AL” Panoramica sul“Si, c’è stata questa importantissima finale europea settimana scorsa. Le francesi hanno vinto 3-1 e il Barcellona non è riuscito a rimontare nonostante il gol del pallone d’oro Alexia Putellas. Il Lione aveva eliminato la Juve nelle Semifinali. Lahaun. Ha vinto il tripletino italiano ed haai...

Advertising

lametino : Eccellenza femminile, il 2 giugno Promosport Women contro Cosenza Calcio - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO FEMMINILE - Sacco: 'La Juventus ha fatto un grande lavoro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO FEMMINILE - Sacco: 'La Juventus ha fatto un grande lavoro' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CALCIO FEMMINILE - Sacco: 'La Juventus ha fatto un grande lavoro' - napolimagazine : CALCIO FEMMINILE - Sacco: 'La Juventus ha fatto un grande lavoro' -

La scelta dell'emittente di stato di trasmettere sulla propria piattaforma streaming RaiPlay la diretta integrale della sfida che assegna il titolo(diretta dalle 14.20,d'inizio ore ...... con la finale playoff di domenica a Sanremo della Serie D e la Coppa Lombardia della... Leggi anche- Città di Varese verso i playoff, il presidente Amirante: "Futuro solido ma basta ...Sebastian de la Fuente è sicuramente un nome che sentiremo ripetere ancora in futuro quando parleremo di calcio femminile, un mondo che è entrato nella sua vita nel 2016 e che ha visto “come una ...Le quote rosa, nel calcio, soprattutto a livello dirigenziale, non sono così frequenti e quando se ne perde una difficilmente la si riesce a rimpiazzare. Il Monticelli, dall’ultima di campionato, non ...