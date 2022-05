Cagliari | l’agente di Cragno | «C’è ancora una cosa che dobbiamo capire»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Graziano Battistini, agente di Alessio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile futuro del portiere delGraziano Battistini, agente del portiere delAlessio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal in merito al suo futuro. LE PAROLE – «Alessio al Napoli? Al momento non c’è nulla anche perché il ragazzo, così come tutti i suoi compagni del, ha bisogno di tempo per metabolizzare la delusione per la retrocessione in Serie B: non è un bel momento per lui e la squadra. Napoli è una piazza molto importante, che vive di calcio, non si può mettere in alcun modo in discussione. Ma è presto per parlare del futuro diquelle che ...