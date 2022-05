Advertising

Giorno_Brescia : Via vai al Brescia: Cellino reintegra Inzaghi, ma aspetta Clotet - quibresciait : Brescia, torna la Festa dell’Opera: musica dall’alba al tramonto - Sabato 11 giugno, dall’alba alla mezzanotte oltr… - gilnar76 : Inzaghi torna al Brescia: «Sono stato reintegrato e sono felice» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - camcom_brescia : ?? Nella suggestiva cornice del castello di Brescia, torna a tenerci compagnia la quinta edizione del Festival dei S… - infoitsport : Torna Inzaghi sulla panchina del Brescia: esonerato Corini, il futuro è però incerto -

FIT

Food & Wine Leggi anche 'Buona', il festival del gusto e della solidarietà Strabilio, il festival del circo contemporaneo in Valsabbiail festival enogastronomicoBuona in Festa ...quest'anno il Premio Innovazione METEF, un'iniziativa di carattere internazionale, ... che dopo la tappa di, arriva il 9 giugno a Bologna, nell'ambito di METEF. Confermato anche quest'... Brescia torna Capitale mondiale del tennis under 12 Bergamo - Si apre a Bergamo, nell'area NXT Station, in Piazzale degli Alpini, con il tradizionale taglio del nastro sabato 28 maggio, la 63esima edizione della Fiera dei Librai, organizzata da Promozi ...Brescia. Dopo il successo riscontrato con la prima edizione 2021, torna a Brixia Forum di via Caprera 5 FusaExpo, la manifestazione dedicata alle innovazioni, al design e a tutti i servizi per arredo ...