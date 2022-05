Brasile, Bernie Ecclestone arrestato all’aeroporto: pistola detenuta illegalmente nel bagaglio a mano. Liberato dopo cauzione (Di venerdì 27 maggio 2022) Sapeva di avere un’arma, ma non pensava fosse nel suo bagaglio a mano. È la spiegazione che l’ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, ha dato alla polizia brasiliana dopo essere stato arrestato il 25 maggio all’aeroporto di San Paolo per possesso illegale di una pistola. Si stava imbarcando su un aereo privato diretto in Svizzera quando – secondo quanto riportato dalla testata locale Globo – gli agenti hanno trovato una LW Seecamp 32 non dichiarata durante il passaggio ai raggi X. L’imprenditore inglese, come ha riferito la polizia, è stato fermato e portato in una struttura dell’aeroporto. Una disavventura durata il tempo necessario per pagare la cauzione. dopo essere stato rilasciato, ha proseguito il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Sapeva di avere un’arma, ma non pensava fosse nel suo. È la spiegazione che l’ex patron della Formula 1,, ha dato alla polizia brasilianaessere statoil 25 maggiodi San Paolo per possesso illegale di una. Si stava imbarcando su un aereo privato diretto in Svizzera quando – secondo quanto riportato dalla testata locale Globo – gli agenti hanno trovato una LW Seecamp 32 non dichiarata durante il passaggio ai raggi X. L’imprenditore inglese, come ha riferito la polizia, è stato fermato e portato in una struttura dell’aeroporto. Una disavventura durata il tempo necessario per pagare laessere stato rilasciato, ha proseguito il suo ...

