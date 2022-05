Brambati: «Dybala? Per lui credo che un’opportunità sia da escludere» (Di venerdì 27 maggio 2022) Massimo Brambati parla del possibile futuro di Paulo Dybala. Le dichiarazioni del procuratore sull’attaccante argentino Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha detto la sua sul futuro di Paulo Dybala. LE PAROLE – «Mourinho si sente di aver riportato un trofeo a Roma. Ora ha in mano la piazza e qualsiasi cosa dice si deve fare. Su Dybala non so. Ho sentito un paio di settimane fa di un accordo con l’Arsenal se si fosse qualificato in Champions. Ma credo che con la mancata qualificazione la cosa sia tramontata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Massimoparla del possibile futuro di Paulo. Le dichiarazioni del procuratore sull’attaccante argentino Ai microfoni di TMW Radio, Massimoha detto la sua sul futuro di Paulo. LE PAROLE – «Mourinho si sente di aver riportato un trofeo a Roma. Ora ha in mano la piazza e qualsiasi cosa dice si deve fare. Sunon so. Ho sentito un paio di settimane fa di un accordo con l’Arsenal se si fosse qualificato in Champions. Mache con la mancata qualificazione la cosa sia tramontata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

