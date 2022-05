Boxe | pokerissimo Italia! Michele Baldassi | il futuro è già qui | Brach demolito | è in semifinale agli Europei!

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’Italia continua a regalare grandissime emozioniEuropei 2022 di, in corso di svolgimento sul ring di Yeravan (capitale dell’Armenia).si è qualificato alle semifinali della categoria fino a 57 kg, sconfiggendo il polacco Pawelper split decision (4-1: due 30-27, due 29-28, un 28-29). Il campano ha impressionato per la qualità tecnica del proprio pugilato, sfoggiando uno stile già molto avanzato e con cui potersi togliere delle soddisfazioni nel corso di una carriera appena incominciata. La nostra Nazionale ha così già messo in tasca cinque semifinali e altrettante mede (quantomeno di bronzo), ma oggi devono ancora esibirsi tre azzurri e il bottino potrebbe essere ancora più ghiotto. Il 19enne ha impressionato per l’abilità nel cambiare guardia, ...