Boxe | Leonardo Esposito fa un capolavoro! Battuto l’ucraino Tyshkovets | semifinale e medaglia sicura nei -48 kg agli Europei!

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022)si qualifica per le semifinali degli Europei di2022 in corso di svolgimento a Yerevan, capitale dell’Armenia. L’italiano, nella categoria fino a 48 kg, superaAndriyper decisione non unanime dei giudici al termine di un combattimento davvero incerto. Così i cartellini (3-2): un 30-27, due 29-28 e due 28-29, per quello che è un risultato nettamente contro il pronostico stanti le ambizioni originali dei due e gli originali rapporti di forza. Primo round nel quale più dei pugni conta la tattica; entrambi faticano a lasciare il centro del ring, per quantosia col tempo più propositivo dell’azzurro e trovi un po’ di più l’allungo.risponde provando combinazioni rapide, ma questo non basta a contenere quella ...