(Di venerdì 27 maggio 2022) Fin troppo facile il compito per, che si aggiudica un posto nelle semifinali della categoria fino a 51 kgEuropei di2022 in corso di svolgimento a Yerevan, Armenia, con assoluta autorità. Netto il verdetto unanime dei giudici contro il georgiano Nodari Darbaidze: tutti 30-27, a testimonianza di un livello di pugilato superiore da parte del tricolore, che diventa il secondo del nostro Paese a gioire in giornata. E si tratta anche della, visto che quantomeno sarà 3° posto. Si parte con un senso di lotta piuttosto chiaro: i due si sfidano a viso aperto, senza paura di colpirsi ed èa fare la parte dell’offensivo, con Darbaidze che tende più a incassare e controbattere. L’efficienza ...

Advertising

zazoomblog : Boxe Europei 202: Federico Serra avanza facilmente ai quarti troppa differenza di livello con il turco Demir -… - zazoomblog : Boxe Europei 202: Federico Serra avanza facilmente ai quarti troppa differenza di livello con il turco Demir -… - mr_mainagioia : Ma Don Massimo dovrebbe usare Federico come sacco da boxe ?? #DonMatteo13 -

OA Sport

Serra si qualifica con estrema facilità per i quarti di finale dei 51 kg agli Europei di2022 che si stanno svolgendo nella capitale dell'Armenia, Yerevan. Il pugile italiano si impone ...Sul palco il Sindaco Marco Bucci che nel premiareGaribaldi (Canottieri Santo Stefano al ...campione paralimpico nel Nuoto) e Michelangelo Buonarrivo hanno premiato Aharon Corona (Celano),... Boxe, Federico Serra non dà scampo a Darbaidze! Vittoria schiacciante: seconda medaglia per l'Italia agli Europei! Per Giacomo Micheli (67 kg) gli Europei di boxe 2022 in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia, si sono già conclusi. Il polacco Damian Durkacz, superiore in maniera netta, lo sconfigge per verdet ...Federico Serra si qualifica con estrema facilità per i quarti di finale dei 51 kg agli Europei di boxe 2022 che si stanno svolgendo nella capitale dell'Armenia, Yerevan. Il pugile italiano si impone p ...