Borse allungano dopo lieve frenata dell'inflazione Usa. Continua il rimbalzo del Nasdaq

(Di venerdì 27 maggio 2022) Gli indici europei cercano di consolidare i guadagnie ultime due sedute. Spread in calo sotto 190 punti, euro in ulteriore recupero sul dollaro. Wall Street in rialzo

Il Sole 24 ORE

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave della settimanaAndrea Franceschi, insieme ai colleghi della redazione ...il passo le principalieuropee nel finale sulla scia degli indici Usa dopo il calo inatteso delle richieste di sussidi settimanali di disoccupazione. In calo a 192,2 punti il ... Le Borse confermano i rialzi dopo lieve frenata dell'inflazione Usa ad aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mag - Migliora il tono delle Borse europee dopo il dato Pce dell'inflazione Usa che, confermando ad aprile il rialzo atteso a +4,9%, spinge gli operatori a ...(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo il principale indice azionario svizzero, in rialzo dello 0,65%, dopo aver aperto a 11.566 punti.