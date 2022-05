Borsa: Milano gira in calo ( - 0,21%) con le banche (Di venerdì 27 maggio 2022) La Borsa di Milano gira in calo, in scia alle incertezze legate sempre al conflitto in Ucraina. Il Ftse Mib cede lo 0,21% a 24.498 punti. Tra i titoli sotto vendita le banche con Unicredit ( - 1,41%), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladiin, in scia alle incertezze legate sempre al conflitto in Ucraina. Il Ftse Mib cede lo 0,21% a 24.498 punti. Tra i titoli sotto vendita lecon Unicredit ( - 1,41%), ...

