Bonus psicologo, il ministro Speranza firma il decreto per attivarlo: disponibile per chi ha Isee fino a 50mila euro (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ho firmato oggi il decreto che attiva il Bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. Il Bonus arriverà a 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone. La misura ha attraversato un percorso complesso: inizialmente era stato inserito nella Legge di Bilancio 2022 e in seguito eliminato. Era stata perciò lanciata una petizione su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Hoto oggi ilche attiva ilpsicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”. Lo annuncia su Facebook ildella Salute Roberto. Ilarriverà a 600all’anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone. La misura ha attraversato un percorso complesso: inizialmente era stato inserito nella Legge di Bilancio 2022 e in seguito eliminato. Era stata perciò lanciata una petizione su ...

