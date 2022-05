Advertising

SkyTG24 : Bonus psicologico, ministro Speranza firma decreto: 'È un primo passo' - rosgen79 : @tribsportblog Hanno attivato il bonus psicologo, utilizzalo - Luxgraph : Bonus psicologo, firmato il decreto. Speranza: «Salute mentale tema di questo tempo» #corriere #news #2022… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bonus psicologico, ministro Speranza firma decreto: 'È un primo passo' - fisco24_info : Via al bonus psicologo: contributi solo per 16mila italiani e c’è il rischio click day: Previste tre fasce di reddi… -

Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato in data odierna, 27 maggio, il decreto che attiva il 'psicologico ' finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Lo ha annunciato lo stesso ministro sulle sue pagine social . Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ......Ufficiale sarà possibile avanzare la richiesta e iniziare un percorso di terapia con uno...una grande mobilitazione pubblica, via social, aveva sostenuto l'importanza del. Ad animarla ...«Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico. È un primo passo». L'annuncio è del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il finanziamento è di 10 milioni di euro. Il contributo sarà ...IL DECRETO. "Ho firmato oggi il decreto che attiva il "bonus psicologico" finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ...