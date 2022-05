Bonus psicologo fino a 600 euro l' anno ma c' è il tetto Isee | come richiederlo e a chi spetta | la guida

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ildiventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà diritto, per terapie piscologiche, chi ha una 50milaed è previsto un...

Advertising

Corriere : Bonus psicologico, firmato il decreto. Speranza: «Salute mentale, tema di questo tempo» - fattoquotidiano : “Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro', ecco… - SkyTG24 : Bonus psicologico, ministro Speranza firma decreto: 'È un primo passo' - aresbi3 : RT @lucabattanta: @SimonaMalpezzi @pdnetwork Dopo avere impedito il lavoro e lasciato sola la gente economicamente e socialmente adesso gli… - lucabattanta : @SimonaMalpezzi @pdnetwork Dopo avere impedito il lavoro e lasciato sola la gente economicamente e socialmente ades… -

'Grande soddisfazione per la firma del decreto che attiva il. Una misura necessaria e giusta voluta fortemente dal PD alla luce dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato in questi due anni. Un primo segnale di risposta per tutti quei ...2022, si potrà avere un rimborso fino a 600 euro all'anno. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato il decreto che fa partire il sostegno, 'finanziato dal Parlamento ...'Così solo 16mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologico, e una ampia fetta di cittadini che con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale sarà tagliata fuori dal provvedimento ...“Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Se la domanda verrà accolta il richiedente riceverà un codice univoco da utilizzare entro ...