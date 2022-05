Bonus psicologo 2022, Speranza firma decreto: ecco come funziona (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Bonus psicologo 2022, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto. “Ho firmato oggi il decreto che attiva il Bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro – ha annunciato Speranza su Facebook – Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”. come si legge su Studio Cataldi il Bonus per l’assistenza psicologica è un contributo fino a 600 euro per ogni cittadino che abbia un reddito inferiore ai 50mila euro annui e abbia la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) –, il ministro della Salute, Roberto, hato il. “Hoto oggi ilche attiva ilpsicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro – ha annunciatosu Facebook – Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”.si legge su Studio Cataldi ilper l’assistenza psicologica è un contributo fino a 600 euro per ogni cittadino che abbia un reddito inferiore ai 50mila euro annui e abbia la ...

Advertising

FeAmoruso : Firmato il decreto bonus psicologo. 10 Milioni fino a max 600€(12 sedute) per ~16mila beneficiari. Primo passo? Si.… - Sara24480409 : Saranno qui, contenti solo i psicologi Bonus psicologo, Speranza firma il decreto: come funziona, a chi spetta e… - ledicoladelsud : Bonus psicologo 2022, Speranza firma decreto: ecco come funziona - PalermoToday : Il bonus psicologo è attivo, Speranza firma il decreto - ValerioGodino : @GiancarloPoli7 @7paulosergio @ASRoma_Brasil @OfficialASRoma Laziale bonus psicologo -