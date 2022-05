Bonus psicologico | ministro Speranza firma decreto | È un primo passo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. 'È un. La ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in data odierna, 27 maggio, il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo.