Bonus 500€ per lavoratori e precari: ecco come averlo (Di venerdì 27 maggio 2022) Scuola. Ora anche i docenti precari avranno il diritto di usufruire del beneficio economico pari a 500,00 euro attraverso la cosiddetta "Carta Docenti", riservata per la formazione e l'aggiornamento del personale docente coinvolto nelle scuole. A confermarlo è stata la VI sezione della Corte di Giustizia Europea, attraverso l'ordinanza del 18 maggio 2022. Carta docenti anche per i precari L'ordinanza e la sentenza arrivano dopo un ricorso promosso dai legali di Anief, e dopo che, proprio nel mese scorso, il Tribunale di Torino e il Consiglio di Stato si erano espressi già favorevolmente per i precari. La sentenza, poi, cade a pennello si potrebbe dire, perché arriva proprio quando il Governo aveva deciso di ridurre il fondo nella riforma PNRR della carta docenti. Leggi anche: Roma, allarme in una scuola: trovato serpente nel ...

