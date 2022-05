“Bon Ton”, il nuovo singolo di Debora Pagano (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Il nuovo singolo della cantautrice Debora Pagano, in uscita oggi (27 maggio), segna un nuovo punto nel percorso dell’artista, il titolo della sua nuova canzone è ‘Bon Ton’. La canzone nasce da una nuova consapevolezza artistica necessaria a dare forza alla propria voce e a smuovere tutto con un pop-elettronico che strizza l’occhio anche al rock. ‘Bon Ton’ è stata scritta da Debora Pagano e composta e arrangiata musicalmente dal producer Mario Meli e prodotta sempre insieme a Gotham Dischi, ma distribuita per la prima volta da INgrooves. Il testo di questa canzone è nato dall’esigenza di ‘gridare’ con chiave ironica la forza della cantautrice che nonostante tutto e tutti vuole vivere di musica, prega Dio di non averla cambiata e non averla piegata alle ipocrisie ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Ildella cantautrice, in uscita oggi (27 maggio), segna unpunto nel percorso dell’artista, il titolo della sua nuova canzone è ‘Bon Ton’. La canzone nasce da una nuova consapevolezza artistica necessaria a dare forza alla propria voce e a smuovere tutto con un pop-elettronico che strizza l’occhio anche al rock. ‘Bon Ton’ è stata scritta dae composta e arrangiata musicalmente dal producer Mario Meli e prodotta sempre insieme a Gotham Dischi, ma distribuita per la prima volta da INgrooves. Il testo di questa canzone è nato dall’esigenza di ‘gridare’ con chiave ironica la forza della cantautrice che nonostante tutto e tutti vuole vivere di musica, prega Dio di non averla cambiata e non averla piegata alle ipocrisie ...

