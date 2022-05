Bollettino Covid oggi | 19 666 casi in Italia Dati del 27 maggio dalle regioni

Advertising

fattoquotidiano : Sono 19.666 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati del bollettino di oggi… - Regione_Sicilia : #Covid19, bollettino settimanale: netto calo dei contagi, quasi ventuno mila quarte dosi - - AvvenirediCal : Covid in Calabria, dati ancora in calo ?? Qui i numeri dell'ultimo bollettino: - TSTARANTO : Covid: il bollettino nazionale del 27 maggio. 19666 casi su 198897 test - SilvestriP : Covid in Italia, Bollettino del 27 maggio 2022: 19.666 nuovi casi e 105 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -

Ildi oggi . Sono 19.666 i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono 198.897 (ieri 203.607) con il tasso di positività che scende ...in Lombardia, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti. A fronte di 30.280 tamponi effettuati, sono 2.449 i nuovi positivi . Il tasso di positività all' 8% . Ilquotidiano dei ...Coronavirus in Toscana: i decessi. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Lucca Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente ...Pago le notizie perché non siano pagate da altri per me che cerco di capire il mondo attraverso opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile obiettive. La carta stampata è un patrimo ...