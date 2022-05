Bollette, il vantaggio del mercato libero, aumenti dimezzati rispetto alla “maggior tutela”. Per cambiare basta una telefonata (Di venerdì 27 maggio 2022) La fine del servizio di maggior tutela si avvicina: entro il 1° gennaio del 2024, infatti, chi non lo ha già fatto dovrà obbligatoriamente passare al mercato libero. Certo, non è necessario aspettare quella data per poter stipulare un contratto con uno dei tanti fornitori di luce e gas. Anzi, è preferibile farlo già da adesso, in modo da non trovarsi impreparati allo scadere del termine. Ma conviene? Nonostante il fatto che il servizio di maggior tutela sia nato proprio per garantire prezzi più bassi agli utenti, i rincari degli ultimi mesi lo hanno reso meno conveniente rispetto alle offerte del mercato libero, dove i fornitori, in concorrenza tra loro, sono in grado di proporre contratti con tariffe fisse per 12 mesi. Anche i dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) La fine del servizio disi avvicina: entro il 1° gennaio del 2024, infatti, chi non lo ha già fatto dovrà obbligatoriamente passare al. Certo, non è necessario aspettare quella data per poter stipulare un contratto con uno dei tanti fornitori di luce e gas. Anzi, è preferibile farlo già da adesso, in modo da non trovarsi impreparati allo scadere del termine. Ma conviene? Nonostante il fatto che il servizio disia nato proprio per garantire prezzi più bassi agli utenti, i rincari degli ultimi mesi lo hanno reso meno convenientealle offerte del, dove i fornitori, in concorrenza tra loro, sono in grado di proporre contratti con tariffe fisse per 12 mesi. Anche i dati ...

