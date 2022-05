Blocco 181, le anticipazioni della terza puntata (Di venerdì 27 maggio 2022) della serie tv in onda venerdì 3 giugno 2022 su Sky Atlantic con gli episodi 5 e 6. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 27 maggio 2022)serie tv in onda venerdì 3 giugno 2022 su Sky Atlantic con gli episodi 5 e 6. Tvserial.it.

Advertising

justmenickeee : non avrei mai pensato che mi sarebbero piaciute tutte le tracce di blocco 181 (e non so perché ma ci avrei infilato… - rep_milano : Salmo, coda di fan in estasi per alla presentazione della colonna sonora di 'Blocco 181' - RecensiamoMusic : #Blocco181 è il connubio cinema-musica targato #Salmo - zazoomblog : Blocco 181 Laura Osma: “Noi tre siamo come gli elementi: fuoco acqua e terra” - #Blocco #Laura #Osma: #siamo - zazoomblog : Salmo racconta Blocco 181: «Il confine tra buoni e cattivi non esiste» - #Salmo #racconta #Blocco #confine -