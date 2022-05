Blocco 181, fuori oggi l’album Original Soundtrack diretto da Salmo (Di venerdì 27 maggio 2022) fuori oggi su tutte le piattaforme digitali Blocco 181 – Original Soundtrack, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo Blocco 181 – Original Soundtrack, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo, è fuori da oggi 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store per Sony Music. Il disco esce in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky Original Blocco 181, di cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima volta attore, in uscita il 20 maggio su Sky ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 27 maggio 2022)su tutte le piattaforme digitali181 –collaborativo che vede alla direzione artistica181 –collaborativo che vede alla direzione artistica, èda27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store per Sony Music. Il disco esce in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky181, di cuiè supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima volta attore, in uscita il 20 maggio su Sky ...

