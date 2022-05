Biden torna ad attaccare Putin: «Vuole cancellare la cultura ucraina» (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin non solo Vuole conquistare l’ucraina ma anche «cancellarne la cultura». A dirlo è stato Joe Biden nel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia navale di Annapolis. Quello di oggi è solo l’ultimo attacco del presidente statunitense a Putin, definito nelle scorse settimane un «dittatore» responsabile di «genocidio». Sul presidente cinese Xi Jinping, invece, Biden ha detto che «si sbaglia nel dire che le democrazie non siano sostenibili nel XXI secolo e che non abbiano il tempo» necessario per rispondere ai cittadini. Nel suo discorso, Biden è stato anche protagonista di una gaffe. Parlando dell’adesione alle sanzioni contro Mosca, ha elencato i Paesi a favore e ha citato erroneamente la Corea ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirnon soloconquistare l’ma anche «cancellarne la». A dirlo è stato Joenel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia navale di Annapolis. Quello di oggi è solo l’ultimo attacco del presidente statunitense a, definito nelle scorse settimane un «dittatore» responsabile di «genocidio». Sul presidente cinese Xi Jinping, invece,ha detto che «si sbaglia nel dire che le democrazie non siano sostenibili nel XXI secolo e che non abbiano il tempo» necessario per rispondere ai cittadini. Nel suo discorso,è stato anche protagonista di una gaffe. Parlando dell’adesione alle sanzioni contro Mosca, ha elencato i Paesi a favore e ha citato erroneamente la Corea ...

Advertising

Babushkamaru : @Ariachetira ..ecco l’altra giornalaia fa riferimento solo a ciò che dicono gli ucraini.. torna da papà Biden.. - Anam726 : @alanfriedmanit Ora c’è Biden, torna nel tuo bel Paese e non rompere più i collioni a noi italiani - spemcontraspem : @alanfriedmanit Perché non porta via il suo enorme cxlo flaccido e se ne torna a casuccia ? Probabilmente perché co… - LorisGary3 : RT @Volpina67046713: @alanfriedmanit Quindi l’America di Biden qual’e ? Quella del ritiro dall’Afganistan? Alan , fa un favore all’Italia,… - gian37341265 : @alanfriedmanit E'l'America di bidet..ormai ci sono state più stragi con biden in poco meno di due anni che in quat… -