Berrettini Siaf | ' 7 mln italiani con problemi udito | 1 su 3 è over 65'

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "In Italia 7 milioni di persone, in pratica più del 10% dell'intera popolazione, hanno problemi di udito. L'incidenza dell'ipoacusia aumenta con l'avanzare dell'età: uno su 3 ha più di 65 anni. Ma si stima che siano molti di più perché in troppi non arrivano ad una diagnosi. Tuttavia, intervenendo presto si possono ottenere buoni risultati protesici. Purtroppo in questo l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi europei, perché c'è ancora poca fiducia nel trattamento protesico. Tra chi è affetto da ipoacusia è ancora difficile accettare la protesi, perché mettere la protesi significa ammettere di soffrire di sordità. In molti non sono ancora disposti a fare i conti con questa disabilità". Così all'Adnkronos Salute Stefano Berrettini, presidente della Società italiana di audiologia e foniatria

