Berlusconi: “Magari torno al Milan, non si sa mai …” | VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan, ha parlato dopo la semifinale di andata dei playoff per la Serie A tra il suo Monza e il Pisa. Sui rossoneri, freschi vincitori del 19° Scudetto, l'ex patron ha regalato una battuta delle sue. Ecco il... Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Silvio, ex Presidente del, ha parlato dopo la semifinale di andata dei playoff per la Serie A tra il suo Monza e il Pisa. Sui rossoneri, freschi vincitori del 19° Scudetto, l'ex patron ha regalato una battuta delle sue. Ecco il...

Advertising

andrewsword2 : RT @VaccinatiTonto: Ma .....MAGARI ANCHE NO!! ??con il culo??ciao ciao!?? - MilanWorldForum : Berlusconi:'Magari torniamo al Milan...' Le dichiarazioni -) - VaccinatiTonto : Ma .....MAGARI ANCHE NO!! ??con il culo??ciao ciao!?? - cielorossonero : RT @PianetaMilan: .@berlusconi: 'Magari torno al @acmilan, non si sa mai ...' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Berlusconi https:/… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@berlusconi: 'Magari torno al @acmilan, non si sa mai ...' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Berlusconi https:/… -